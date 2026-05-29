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Panne de ventilation: une piscine fermée à Berne

Keystone-SDA

La piscine couverte et le sauna Weyermannshaus à Berne ont été subitement fermés vendredi après-midi en raison d'une panne du système de ventilation. Le public a dû évacuer les lieux, mais il n'y a aucun risque pour la santé.

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(Keystone-ATS) C’est un moteur défectueux qui a causé la panne, indique vendredi la ville de Berne dans un communiqué. Les services compétents travaillent activement à la résolution du problème afin que la piscine puisse être rouverte aussi rapidement que possible. Cette réouverture sera possible au plus tôt jeudi prochain, selon les informations actuelles.

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