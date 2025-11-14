La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Parahôtellerie Suisse satisfait de la saison d’été

Keystone-SDA

Les membres de Parahôtellerie Suisse ont connu une saison d'été fructueuse, à en croire la faîtière regroupant Interhome, TCS Camping, Reka, BnB Switzerland, Swisscamps et les Auberges de jeunesse suisses.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Le bilan est ainsi «globalement positif», malgré des conditions-cadres «changeantes» pour les acteurs du secteur, affirme vendredi Parahôtellerie Suisse, qui évoque une progression «marquée» des touristes étrangers et un maintien de la demande intérieure à un niveau élevé.

Les villages de vacances Reka ont vu leurs nuitées reculer de 5% sur un an, tandis que les recettes ont gonflé de 3%. «Nous observons une tendance à des séjours plus courts et une saison estivale renforcée de juin à août», affirme le patron de Reka Roland Ludwig, cité dans le communiqué.

Les Auberges de jeunesse suisses ont enregistré une hausse de 2,9% des nuitées, la part des des visiteurs étrangers s’envolant même de 15% après l’ouverture d’un nouveau site à Martigny. L’évolution du chiffre d’affaires n’est pas précisée.

Le spécialiste de locations de maison Interhome a profité d’un bond des réservations en provenance de pays lointains, comme l’Australie (+24,1%), l’Arabie saoudite (+23,3%) et les États-Unis (+16,4%). La stabilité a prévalu chez BnB Switzerland.

Du côté de TCS Camping, on revendique la troisième meilleure saison jamais réalisée, en témoignent les 925’000 nuitées enregistrées, en hausse de 2,6%. La part de la clientèle étrangère atteint 31%.

La saison hivernale 2025-26 s’annonce favorable pour les membres de Parahôtellerie Suisse, grâce à une demande étrangère élevée et des vacances de Pâques plus précoces. Les Auberges de Jeunesse suisses, par exemple, affichent une augmentation de 3,8% des réservations en rythme annuel.

