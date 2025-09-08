La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Paralysie médullaire: une stratégie pour améliorer l’inclusion

Keystone-SDA

Quatre organisations suisses ont présenté lundi la première stratégie nationale en matière de paralysie médullaire, qui touche la moelle épinière. Elle comporte neuf champs d'action et 32 mesures concrètes à mettre en œuvre d’ici 2033.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La stratégie vise à améliorer la qualité de vie et la participation sociale des plus de 8000 personnes vivant aujourd’hui en Suisse avec une paralysie médullaire, peut-on lire dans le communiqué de presse. Un renforcement de la prévention ou un accès garantit à un accompagnement psychologique font notamment partie des mesures.

Les quatre associations qui ont travaillé conjointement sur ce projet sont l’Association Association centres pour paraplégiques de Suisse, la Fondation suisse pour paraplégiques, l’Association suisse des paraplégiques et Recherche suisse pour paraplégiques.

Chaque année, environ 240 nouveaux cas de paralysie médullaires sont recensés en Suisse, selon les concepteurs de la stratégie. Une paralysie médullaire survient lors d’une lésion de la moelle épinière.

