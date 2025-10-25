Parcours sonore immersif au Musée du Papier peint de Mézières (FR)

Keystone-SDA

Avec "Evasions sonores", le Musée du Papier peint propose un parcours sonore inédit au coeur du château de Mézières (FR), tour à tour poétique, informatif, surprenant, doux ou provocant. L'exposition, vernie ce samedi, est à voir jusqu'au 7 juin.

2 minutes

(Keystone-ATS) Une dizaine de créations entrent en dialogue avec les papiers peints, a indiqué l’institution en présentant l’exposition. Y figurent: chanson composée par Aliose et Marc Aymon, ambiances et paysages sonores, fictions audio, microtrottoir et interviews transforment la visite en une «promenade sensible et singulière».

Tout au long du parcours, le son devient matière à rêver, réfléchir et redécouvrir autrement les décors du château, décrit le communiqué. «Ces créations questionnent notre rapport à l’évasion et en explorent les multiples visages: quête de liberté, ailleurs fantasmé ou simple parenthèse hors du quotidien».

Résidence artistique

Les créations invitent chacune et chacun à explorer ses propres envies d’évasion, explique le musée fribourgeois. Pensée pour être accessible au plus grand nombre, l’exposition propose également plusieurs capsules d’audiodescription pour les personnes aveugles et malvoyantes.

Casques et audioguides attendent les visiteurs pour les accompagner dans une expérience qui les incite à redécouvrir les salles. Le projet a pour origine l’accueil durant une semaine en novembre 2023 de Marc Aymon et du duo Aliose, composé d’Alizé Oswald et de Xavier Michel, pour une résidence artistique.

De cette immersion sont nées plusieurs chansons inspirées des salons du château et de leurs papiers peints. Le musée a décidé de produire l’une d’elle pour la présenter au public. Le projet d’exposition s’est alors développé pour explorer de manière plus vaste le dialogue entre univers visuel et sonore.

Sous un autre angle

Le tout dans la prolongation de l’exposition «Motifs, boucles et textures – Papiers peints et musiques répétitives» de l’an dernier. Réunies sous le thème de l’évasion, d’autres créations sonores de la nouvelle exposition permettent au public de découvrir les papiers peints sous un autre angle.

Un espace permet par ailleurs de toucher des planches à imprimer et des papiers peints de différentes textures. Les textes de salle ont également été enregistrés. Il est recommandé aux personnes aveugles ou malvoyantes de venir accompagnées, le bâtiment comportant de nombreux seuils.