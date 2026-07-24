Paris sollicite l’aide européenne, état d’urgence en Espagne

Keystone-SDA

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De violents incendies continuaient de ravager le sud de l'Europe vendredi, en particulier en France, qui doit recevoir rapidement de nouveaux renforts européens. En Espagne, les autorités ont décrété l'état d'urgence près de Madrid face à la progression des flammes.

4 minutes

(Keystone-ATS) L’année 2026 se situe, à ce stade, au deuxième rang des surfaces brûlées dans l’Union européenne depuis deux décennies de mesures, selon une analyse par l’AFP des données satellitaires du Système européen d’information sur les feux de forêt. Mais c’est la pire année en France, et parmi les pires en Espagne et en Italie.

Face aux incendies qui ont conduit à l’évacuation de dizaines de milliers de personnes dans le sud-ouest de la France, le président Emmanuel Macron a demandé l’activation du mécanisme de protection civile de l’Union européenne (UE).

«Nous allons pouvoir compter rapidement sur le renfort de deux Canadair croates, de deux Air Tractor portugais ainsi que de deux hélicoptères lourds Black Hawk tchèque et slovaque», a détaillé sur X le président français, en soulignant que «la situation reste sous très forte tension face aux incendies qui frappent le pays, en particulier en Gironde».

Près de Bordeaux (sud-ouest), plus de 400 personnes sont déjà arrivées par bateau à la jetée d’Arcachon pour fuir l’avancée des flammes après un ordre d’évacuation depuis la très touristique presqu’île du Cap-Ferret, a annoncé à l’AFP vendredi matin la mairie d’Arcachon.

L’ensemble des résidents a été priés d’évacuer par route ou voie maritime alors que les pompiers luttent contre un feu de forêt, d’origine probablement accidentelle, qui a parcouru 8.700 hectares au nord du bassin d’Arcachon. Cette région touristique sur la façade atlantique avait déjà été frappée par de violents incendies à l’été 2022.

«C’est une catastrophe, c’est horrible», a témoigné pour l’AFP Jean Gonçalves, 54 ans, qui habite Lège-Cap-Ferret depuis 30 ans et a quitté sa maison en catastrophe.

En short et claquettes, un tee-shirt noué autour du bas de son visage, il explique que la maison de son voisin, un chalet en bois dont les habitants avaient été évacués, a complètement brûlé. «J’ai vu le feu, c’est la maison juste à côté, je me suis dit, je dégage», a-t-il confié tôt vendredi, inquiet pour sa maison «et pour ses poules, dans un poulailler pas loin de la forêt».

La préfecture a ordonné tôt vendredi l’évacuation des «premiers villages de la presqu’île du Cap-Ferret», particulièrement fréquentée, sans préciser le nombre de personnes concernées.

Dans le département voisin des Landes, un autre incendie a été déclenché par un véhicule jeudi près de Biscarrosse et s’est rapidement propagé, parcourant plus de 2.500 hectares jusqu’aux portes de la ville et conduisant à l’évacuation de 23.000 personnes, selon les pompiers.

Le colonel Romain Moutard, directeur adjoint des pompiers du département, avait décrit jeudi un «feu apocalyptique». Vendredi matin, il a déclaré à l’AFP redouter une «journée encore plus criante» car «le vent forcit et change de sens».

Les forêts brûlent d’autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs depuis des mois, un phénomène accentué par les récentes canicules exceptionnelles. Selon une étude publiée jeudi par des climatologues du groupe World Weather Attribution, le changement climatique provoqué par les activités humaines rend la sécheresse actuelle plus sévère.

Vent et sécheresse

Dans le sud-est de la France, l’incendie qui touche le département du Var depuis trois jours a connu de nombreuses reprises de feu jeudi mais l’amélioration des conditions météo a permis le retour de certains évacués et devrait faciliter le travail des 800 pompiers engagés, selon la préfecture.

Parti mardi d’un champ, l’incendie a parcouru environ 2.700 hectares, et une cinquantaine de maisons ont été impactées, dont 25 détruites, selon la préfecture.

Etat d’urgence en Espagne

En Espagne, la région de Madrid est traversée par les flammes. Au total, plus de 10.000 personnes ont été évacuées ces derniers jours et heures de la région de la capitale, où plusieurs feux de forêt sont actifs.

Le gouvernement espagnol a décrété l’état d’urgence national dans la région de Madrid et la province d’Avila voisine pour mobiliser davantage de ressources.

Au total, près de 125.000 hectares ont déjà brûlé depuis le 1er janvier en Espagne, selon Effis.

Et dans le sud de l’Italie, des dizaines de feux de forêt et de végétation, attisés par le vent chaud, font rage notamment en Sicile.