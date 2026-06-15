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Parmelin condamne avec «la plus grande énergie» les violences

Keystone-SDA

Le président de la Confédération Guy Parmelin est "fier" de l'accueil garanti à Genève de six chefs d'Etat et de gouvernement du G7 avant qu'ils ne se rendent à Evian. Il a condamné "avec la plus grande énergie" les déprédations de dimanche.

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(Keystone-ATS) M. Parmelin a accueilli lundi tour à tour tous les dirigeants du G7 en dehors de l’hôte, le président français Emmanuel Macron, arrivé dimanche à Evian sans passer par Genève. Il faut de bonnes conditions comme celle qu’offre la Genève internationale pour garantir cet accueil, a-t-il affirmé à la presse.

Le Conseil fédéral «déplore», comme les autorités genevoises, «avec la plus grande énergie» les déprédations de dimanche à Genève, ajoute M. Parmelin. Les responsables devront faire face à la justice, selon lui.

Après des bilatérales avec le Brésil, l’UE et l’Ukraine lundi, il verra mardi à Evian le Premier ministre britannique Keir Starmer. De brefs dialogues avec d’autres dirigeants, y compris le président américain Donald Trump, pourraient avoir lieu.

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