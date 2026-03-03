Participation en légère baisse pour le 3e Salon MINT

Keystone-SDA

Plus de 12'200 visiteurs, dont 6800 élèves de 8 à 12 ans, ont répondu présent pour la troisième édition du Salon MINT, du 23 février au 1er mars sur le campus de l'EPFL à Ecublens (VD). Il s'agit d'une baisse d'environ mille visiteurs par rapport à 2025.

(Keystone-ATS) Le salon a pour objectif de promouvoir les domaines des disciplines dites MINT, soit mathématiques, informatique, sciences naturelles et techniques auprès des plus jeunes. Cette année, «le nombre de personnes admises sur les stands avait été revu afin d’offrir des conditions de visite optimales», a souligné l’Etat de Vaud mardi dans un communiqué de bilan.

Construction d’une catapulte, extraction d’ADN de banane, test d’équilibre sur un cheveu: plus de 60 expériences «à la fois pédagogiques et interactives» étaient proposées par 44 exposants. «L’objectif n’est pas de pousser les élèves à choisir une carrière à un si jeune âge, mais bien de leur montrer ce qui existe et de susciter leur curiosité», a déclaré le conseiller d’Etat en charge de la formation, Frédéric Borloz, cité dans le communiqué.

Le Salon MINT Vaud a été créé en 2024 sous l’impulsion du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (DEF) en partenariat avec l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie. Une quatrième mouture est d’ores et déjà annoncée pour 2027.