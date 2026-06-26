Partners Group injecte 220 millions dans une tour Breitling à Miami

Partners Group investit 220 millions dans une tour Breitling à Miami Keystone-SDA

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Partners Group va bâtir une tour à Miami, en Floride, au nom de la marque horlogère Breitling. Le groupe zougois investira pour le compte de ses clients une somme de 220 millions de dollars dans ce projet immobilier, soit 178 millions de francs au cours du jour.

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(Keystone-ATS) Cette tour de 70 étages baptisée «B Residences» proposera près de 300 logements de luxe à acquérir. Elle sera construite dans le quartier huppé de Brickwell, qui abrite de nombreuses familles fortunées et des hôtels cinq étoiles, indique vendredi le spécialiste du capital-investissement, actionnaire principal de la marque soleuroise Breitling depuis trois et demi.

Le chantier de construction sera lancé en 2028, pour une fin attendue en 2031. Le projet sera développé par la société d’investissement allemande Empira, précise le communiqué du gestionnaire d’actifs publié vendredi.