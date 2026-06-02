Pas d’élection à la proportionnelle pour le gouvernement bernois

Keystone-SDA

Le gouvernement bernois continuera à être élu selon le système majoritaire. Le Grand Conseil a rejeté mardi par une courte majorité une motion demandant une modification de la Constitution et de la loi sur les droits politiques afin que l'élection du Conseil-exécutif puisse être organisée à la proportionnelle dès 2030.

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(Keystone-ATS) Pour les signataires de cette motion, issus des rangs de l’UDC, de l’UDF, des Vert’libéraux et du PEV, la proportionnelle permet une meilleure représentation de la population au Conseil-exécutif. Ce mode d’élection assure aussi selon eux une répartition plus équitable des sièges.

«Elisons notre gouvernement à la proportionnelle, c’est équitable, juste, rationnelle et souhaitable», a déclaré l’UDC Anne-Caroline Graber. Pour l’élue de La Neuveville, ce système est plus équitable que le système majoritaire et laisse un plus grand choix au corps électoral.

Les motionnaires relèvent que les membres du Conseil d’Etat tessinois sont élus selon le mode proportionnel. La majorité du Grand Conseil a préféré suivre le Conseil-exécutif et a rejeté la motion par 83 voix contre 71. Elle estime que le mode majoritaire permet aux électeurs de choisir directement les membres de l’exécutif, indépendamment des partis et des listes.

Siège du Jura bernois

Pour être élus au système majoritaire, les candidats doivent être reconnus au-delà de leur parti et jouir d’une forte popularité, a relevé le Conseil-exécutif. La question du siège du Jura bernois qui est par la Constitution cantonale a aussi été évoquée lors des débats.

Les motionnaires ont assuré que leur intervention ne cherchait pas à remettre en question cet acquis. Mais pour les partisans du système majoritaire, l’introduction du mode proportionnel n’offrirait aucune procédure convaincante pour l’attribution de ce siège.

«Aucune solution réellement satisfaisante n’a été trouvée concernant le siège garanti pour le Jura bernois en cas d’élection proportionnelle», a affirmé le député socialiste Karim Saïd.