Pas d’encouragement accru des transports publics à Fribourg

Keystone-SDA

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Les députés fribourgeois ont rejeté vendredi deux motions qui visaient à encourager le recours aux transports publics dans le canton. Les retraités ne bénéficieront pas de la gratuité de leur usage et les communes ne mettront pas à disposition deux cartes journalières cantonales de 2e classe à 5 francs par jour.

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(Keystone-ATS) La première motion, défendue par le député PS David Bonny, mais déposée en 2020 par deux élus ne siégeant plus au Grand Conseil, a été repoussée par 65 voix contre 26 et 2 abstentions. Elle voulait notamment de favoriser l’autonomie et la mobilité des retraités, «importantes pour la santé et le maintien des contacts sociaux».

David Bonny a invité à intégrer les besoins des retraités, en déplorant la teneur «bureaucratique» de la réponse du Conseil d’Etat, représenté par Jean-François Steiert, chargé de la mobilité. Opposé au texte, ce dernier a répété vouloir privilégier l’approche d’offres ciblées plutôt qu’introduire une gratuité généralisée.

Libre choix

Si les Vert-e-s et alliés étaient partagés, la majorité de centre-droit a voté non. Le député centriste Dominique Zamofing a dénoncé un «système de l’arrosoir». Savio Michellod (PLR) s’est demandé si les retraités étaient la bonne cible, sachant qu’ils disposent de revenus et de fortunes plus élevés que les actifs.

La seconde motion, déposée par les députés verts François Ingold et Daphné Roulin, a été rejetée par 62 voix contre 34 et 1 abstention. Selon eux, l’offre aurait incité «à utiliser les transports publics et à créer de nouvelles habitudes de déplacement, les personnes pouvant tester à moindre coût ce mode de transport».

Pour défendre les cartes journalières cantonales, Daphné Roulin s’est référée à la canicule qui règne depuis des jours. La majorité bourgeoise a avancé les mêmes arguments que pour la première motion. «C’est une nouvelle tentative d’influencer les gens dans leur libre choix du mode de transport», a déploré le député UDC Eric Barras.