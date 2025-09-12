Pas de construction de tunnels à l’ouest de la Ville de Bienne

Il faut renoncer à la planification de nouveaux tunnels de contournement à Bienne au moins jusqu'en 2040 pour combler la lacune du réseau routier après l'abandon la branche ouest de l'A5. C'est l'une des conclusions présentées vendredi par la délégation des autorités à l'issue du projet Espace Biel/Bienne.Nidau (EBBN).

(Keystone-ATS) Si de tels tunnels de contournement peuvent apporter un certain soulagement, ils ne résoudraient toutefois pas les problèmes de circulation effectifs de l’agglomération biennoise, constatent les responsables d’EBBN. L’investissement serait aussi jugé disproportionné par rapport à l’efficacité attendue.

Les autorités souhaitent toutefois conserver l’option stratégique à long terme visant à combler les lacunes du réseau routier national. Le tunnel de Port, commune jouxtant Bienne, qui faisait partie du projet de branche ouest, doit être complètement abandonné. Le rapport juge son utilité trop faible par rapport à son coût.

Accessibilité du centre urbain

Dans ses recommandations, EBBN, organisation créée pour concilier développement urbain et évolution du trafic là où devait voir le jour l’axe ouest de l’A5, invite le canton de Berne et les communes partenaires à axer davantage leur politique de mobilité sur le trafic d’agglomération et l’accessibilité du centre urbain.

L’étude a montré que la majeure partie du trafic individuel motorisé provient de la région et pas du trafic de transit. Dans l’intérêt de milieux économiques, de l’environnement et de la société, il est nécessaire d’élaborer rapidement des mesures pour améliorer le système de transport de l’agglomération Bienne-Ouest.

Approche multimodale

L’étude s’est donc intéressée à des solutions alternatives offrant un potentiel pour la concrétisation des objectifs de mobilité avec un coût inférieur à celui de projets qui intègrent des tunnels. L’idée retenue consiste en un panel de mesures ciblant la mobilité douce, les transports publics et les transports individuels motorisés.

Certaines routes sont aujourd’hui surchargées aux heures de pointe, une situation qui ne manquera pas de s’aggraver compte tenu de l’augmentation prévisionnelle du trafic.