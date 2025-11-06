La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Pas de démission du gouvernement belge, 50 jours pour le budget

Keystone-SDA

La coalition au pouvoir en Belgique, divisée sur les questions budgétaires, dispose d'un nouveau délai de 50 jours maximum pour conclure un accord, a annoncé jeudi le Premier ministre belge Bart De Wever devant les députés. Il a regretté ces divergences persistantes.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Bart De Wever avait fixé initialement la date butoir du 6 novembre pour parvenir à un accord au sein de sa coalition de cinq partis. Il est désormais exclu qu’un projet de budget de l’Etat fédéral pour 2026 puisse être adopté par le Parlement avant la fin de l’année 2025.

