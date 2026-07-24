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Pas de feux d’artifice dans le canton de Neuchâtel

Keystone-SDA

Après d'autres cantons, Neuchâtel renforce à son tour les mesures de prévention contre les incendies de forêt et limite l'utilisation des feux d'artifice. Les autorités appellent également la population à faire preuve de vigilance lors des activités en forêt en raison de chutes de branches fragilisées par la sécheresse.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Afin de limiter les risques d’incendie de forêt, le Conseil d’Etat a annoncé vendredi un renforcement des restrictions concernant l’utilisation de feux d’artifice, d’engins pyrotechniques, ainsi que de l’allumage de feu en plein air sur l’ensemble du territoire cantonal.

A titre exceptionnel, les feux d’artifice officiels communaux des 31 juillet et 1er août demeurent autorisés, à condition qu’ils soient tirés depuis un lac par des professionnels autorisés par les autorités et dans le respect de mesures de sécurité. Cela doit également se dérouler sous la surveillance des pompiers.

Interdiction des feux en plein air

Les feux en plein air sont eux strictement interdits sauf pour les installations hors sol situées à une distance supérieure à 200 mètres des zones de forêt ou boisées et exclusivement sur les emplacements bétonnés.

Malgré la fin de l’épisode de canicule, la sécheresse s’aggrave sur l’ensemble du territoire, constate l’Etat de Neuchâtel. L’absence de précipitations significatives depuis des semaines et l’assèchement des sols et de la végétation entraînent une augmentation du risque d’incendie de forêt.

En raison des conditions de sécheresse, certains arbres ou branches peuvent être fragilisés et présenter un risque de chute. Le canton recommande de rester attentif à son environnement lors de promenades en forêt et d’éviter les zones présentant des signes de dessèchement.

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