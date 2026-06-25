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Pas de Lake Parade cet été à Genève

Keystone-SDA

L'édition 2026 de la Lake Parade, qui était prévue à la mi-juillet, n'aura finalement pas lieu cet été à Genève. L'organisateur renonce en raison des contraintes sécuritaires et budgétaires qui découlent du sommet du G7 qui a mobilisé intensivement les forces de police.

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1 minute

(Keystone-ATS) Les conditions nécessaires à la tenue de l’événement ne sont malheureusement pas réunies cette année, selon le site internet de la manifestation. Interrogé par Keystone-ATS, Christian Kupferschmid, fondateur et organisateur de la Lake Parade, précise jeudi qu’il aurait fallu engager des agents de sécurité privés.

Déjà fortement sollicitées pour le G7, les forces de police n’étaient pas disponibles pour sécuriser la Lake Parade. Cet événement festif avait attiré 10’000 personnes en 2025, alors qu’il pleuvait. Près de 70’000 personnes avaient participé en 2024. Une décision sera prise cet automne pour la prochaine édition.

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