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Pas de nouvelles coupes financières en vue pour 2027

Aucune autre réduction budgétaire n'est prévue pour 2027
La ministre suisse des Finances, Karin Keller-Sutter. Keystone-SDA

De nouvelles coupes dans les finances fédérales ne seront pas nécessaires pour 2027, indique le Conseil fédéral mercredi. Il annonce des recettes 1,8 milliard supérieures à ce qui avait été estimé en février. Le plan d'allègement 2027-2029 est toutefois maintenu.

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(Keystone-ATS) Le gouvernement avait annoncé en avril des coupes supplémentaires de 540 millions de francs à titre préventif. Elles avaient été décidées en raison du plan d’allègement finalement moins strict que prévu après son passage au Parlement.

Il est possible de renoncer à ces mesures au vu de la situation budgétaire pour 2027 «nettement meilleure» que prévu, écrit le Conseil fédéral dans un communiqué. La révision à la hausse des prévisions liées à l’impôt sur le bénéfice explique cette estimation plus optimiste.

L’avenir pour 2028-2030 s’annonce aussi plus radieux. Le programme d’allègement reste toutefois «crucial», selon la Confédération. Le montant des coupes s’élève à environ 5,2 milliards de francs. Sans ces mesures, le budget 2027 présenterait un déficit structurel d’environ 1,3 milliard.

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