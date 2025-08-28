Pas de Numerik Games à Yverdon cette année
Déjà annulés en 2024, les Numerik Games ne reviendront pas cette année à Yverdon-les-Bains (VD). Les responsables du festival dédié à la créativité numérique sont encore en train de chercher des pistes pour repenser et relancer la manifestation.
(Keystone-ATS) «Ce travail d’envergure, encore en cours, ne permet pas d’envisager la tenue d’un événement en 2025», écrit l’association en charge des Numerik Games sur son site internet.
Des assises, menées l’an dernier, ont reconnu «le potentiel d’une telle manifestation». Différentes propositions ont été avancées.
L’association préfère toutefois prendre le temps pour «statuer sur les différentes propositions reçues, dessiner les perspectives de développement à long terme de la manifestation, approcher des partenaires potentiels et constituer une équipe à même de réaliser un nouveau projet».
Cité par 24 heures, Pascal Gafner, le président de l’association Numerik Games, précise que le festival pourrait revenir le printemps prochain.
Pour mémoire, les Numerik Games se sont retrouvés en difficulté après le départ de leur fondateur Mark Atallah, qui a créé un événement similaire à Lausanne, les Digitals Dreams. Lors de sa 8e et dernière édition en date, en 2023, les Numerik Games avaient attiré 14’300 personnes.