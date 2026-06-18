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Pas de plaques d’immatriculation pour les vélos «longtail»

Keystone-SDA

Les vélos "longtail" ne devront pas être munis de plaques d'immatriculation. Le National a enterré jeudi une motion du Conseil des Etats qui concernait aussi les vélos cargos. Considérés comme des cyclomoteurs lourds, ces derniers doivent déjà être immatriculés.

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1 minute

(Keystone-ATS) Le sénateur Mauro Poggia (MCG/GE), à l’origine du texte, demandait une responsabilisation accrue des usagers. La longueur et le poids de ce type de véhicules les rendent moins maniables qu’un cycle ordinaire.

Le Conseil fédéral était opposé à la motion. Des prescriptions révisées concernant la mobilité douce sont entrées en vigueur l’été dernier. Elles prévoient l’obligation d’immatriculer les vélos cargos électriques, dont le poids total est supérieur à 250 kg, mais ne dépasse pas 450 kg, et qui sont équipés d’un système de propulsion électrique actif jusqu’à 25 km/h.

La Chambre du peuple a suivi l’avis du gouvernement. L’adoption de plaques d’immatriculation ne renforce pas la sécurité routière.

Concernant les vélos dits «longtail», ils sont considérés comme des cyclomoteurs légers limités à 25 km/h. La motion demanderait de revoir les catégories de véhicules, ce qui entraînerait une charge administrative supplémentaire. Il convient d’abord de voir les effets des dispositions récemment introduites.

Le texte a été tacitement rejeté.

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