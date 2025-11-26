Pas de réduction du nombre d’élèves dans les classes bernoises

Keystone-SDA

La taille des classes ne sera pas revue à la baisse dans le canton de Berne. Le Grand Conseil n'a pas voulu d'un plafonnement du nombre d'élèves par classe à 15 pour tous les degrés scolaires. Il a refusé mercredi une motion transformée en postulat des Vert-e-s destiné à soutenir les enseignants.

2 minutes

(Keystone-ATS) Les députés ont refusé cette limitation des effectifs par 97 voix contre 46 et 4 abstentions. Ils ont justifié ce rejet par les coûts engendrés par une réduction de la taille des classes. Ils estiment aussi que la mise en oeuvre du postulat aggraverait la pénurie de personnel enseignant.

Le canton de Berne comptant en tout 112’700 élèves dans ses écoles obligatoires, il faut 5750 classes pour maintenir une moyenne de 19,6 élèves par classe, chiffre légèrement supérieur à la moyenne suisse. Si l’on baisse la moyenne à 15 élèves, il faudrait environ 7513 classes, soit 1763 classes supplémentaires.

Les coûts en termes de salaire engendrés seraient d’environ 460 millions de francs. Pour la conseillère d’Etat Christine Häsler, le canton a déjà mis en oeuvre des améliorations importantes pour l’école obligatoire. La directrice de l’instruction publique estime surtout que cette mesure n’est pas réalisable.

Le Grand Conseil n’a pas non plus voulu par 92 voix contre 49 et 7 abstentions d’un deuxième point du postulat qui demandait l’instauration du co-enseignement dans toutes les classes à tous les degrés. Pour la gauche, des classes à effectif plus réduit et le co-enseignement auraient été bénéfiques à plus d’un titre et auraient rendu la profession plus attractive.