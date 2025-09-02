Pas de tests pour la gratuité des transports publics bernois

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

Le Grand Conseil bernois ne souhaite pas mettre en place un projet pilote visant à offrir la gratuité des transports publics aux enfants et aux jeunes au niveau communal. Il a suivi le gouvernement et rejeté mardi par 93 voix contre 51 une motion déposée par des élus socialistes, des Vert-e-s, du PEV, des Vert'libéraux et du PLR.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) La motion demandait au gouvernement de mener en collaboration avec des communes un projet pilote destiné à analyser les effets sur les enfants et les jeunes de la gratuité ou d’une tarification fortement réduite des transports publics. Le lancement d’un test dans des communes choisies permettrait d’examiner les effets de ce modèle.

L’auteur de la motion, le député socialiste David Stampfli, a relevé que les transports publics étaient extrêmement importants pour la mobilité individuelle des enfants et des jeunes domiciliés dans les communes rurales. Il estime donc que leur coût doit être financièrement abordable pour tous.

«La mobilité est un bien précieux», a poursuivi l’auteur de cette intervention, ajoutant que tout le monde doit pouvoir en profiter. Le canton doit aller à la rencontre des communes intéressées par ces tests et la mobilité ne doit pas dépendre du portefeuille des parents, selon les partisans du texte.

Question de coût

Dans les rangs des opposants, l’on a cité l’exemple du canton de Genève où le coût d’un abonnement gratuit pour les moins de 25 ans s’avère plus coûteux que prévu. Autre argument avancé, les transports publics ne doivent pas être moins chers que le vélo dans le trafic local. L’UDC a aussi soulevé des questions de coûts et estime que le système tarifaire actuel est équilibré et financé de manière équitable.

Le Conseil-exécutif, qui recommandait le rejet de cette motion, a relevé que diverses communes proposaient déjà des réductions ou des avantages à l’intention de la population en général ou de certains groupes. Ces offres se présentent sous différentes formes: bus local gratuit, système de bons ou abonnement organisé par l’école ou la commune.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

