Pas de trains régionaux cet été entre Fribourg et Romont

Keystone-SDA

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Les trains régionaux ne circuleront pas une partie de l'été entre Fribourg et Romont. La faute à un chantier ferroviaire entre le chef-lieu glânois et Chénens qui empêchera les convois des Transports publics fribourgeois (TPF) de circuler entre le 13 juillet et le 21 août.

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(Keystone-ATS) Les CFF mènent des travaux de renouvellement sur une portion de 4 kilomètres de voie entre Fribourg et la gare de Villaz-St-Pierre, ont indiqué les TPF il y a quelques jours. Les rails, les traverses et le ballast seront remplacés afin d’assurer la fiabilité et la sécurité du trafic ferroviaire, précise le communiqué.

Le chantier aura des répercussions sur le trafic ferroviaire des lignes du RegioExpress Broc-Chocolaterie-Bulle-Romont-Fribourg (-Berne) RE2 et RegioExpress Broc-Chocolaterie-Bulle-Fribourg-Guin RE3, exploitées par les TPF. Les trains des RE2 et RE3 ne pourront pas circuler entre Fribourg et Romont à partir de lundi.

Les trains InterCity 1 (IC1) et les trains InterRegio15 (IR15) continueront quant à eux de circuler normalement entre Romont et Fribourg. Durant l’interruption, un service de bus de remplacement sera mis en place entre Fribourg, Romont et Bulle. Quatre lignes de bus de substitution circuleront selon des itinéraires différents.

Avant tout voyage, les TPF recommandent à leur clientèle de consulter les horaires en ligne.