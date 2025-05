Pas de victimes après une avalanche sur l’Eiger

Keystone-SDA

Une avalanche qui avait emporté plusieurs personnes sur l'Eiger samedi après-midi n'a finalement pas causé de mort. Tout le monde a pu être sauvé, a indiqué dans la soirée la police bernoise sur la plateforme d'information X.

(Keystone-ATS) Plus personne n’est porté disparu, l’opération de recherche est terminée, a ajouté la police qui informera plus en détail ultérieurement. La coulée de neige avait déclenché une opération de sauvetage d’envergure. Plusieurs personnes avaient été ensevelies.

L’Eiger est un sommet qui culmine à près de 4000 mètres, non loin de la frontière entre les cantons de Berne et du Valais. Les stations touristiques de Grindelwald, Lauterbrunnen et Wengen sont situées à proximité.