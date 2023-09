Sept choses à savoir sur le Saint-Gothard

Le Saint-Gothard peut à la fois réunir et diviser. Keystone

Le tunnel autoroutier du Saint-Gothard est actuellement fermé en raison d'une défaillance structurelle. Les liaisons par le tunnel ferroviaire de base, le plus long du monde, sont également interrompues. En attendant leur réouverture, voici quelques-uns des aspects les plus importants et les plus étonnants d'un massif alpin qui a marqué l'histoire de la Suisse.

Ce contenu a été publié le 13 septembre 2023 - 16:16

Luigi Jorio

Journaliste tessinois installé à Berne, je m’occupe des questions scientifiques et de société, y consacrant des reportages, des articles, des interviews et des analyses. Je m’intéresse aux sujets touchant à l’environnement, au climat et à l’énergie ainsi qu’à tout ce qui concerne les migrations, l’aide au développement et les droits de l’homme.

Monte Tremulo, Mons Ursarie, Mons Elvelinus et Monte Sancti Gutardi. Les noms autrefois attribués à ce qui est aujourd’hui connu comme le Saint-Gothard sont multiples. Sont multiples également les histoires, les significations et les visions qui ont entouré ce massif alpin au cours des siècles. Massif et non pas montagne: il n’existe en effet pas de montagne qui porte ce nom.

1. Le Saint-Gothard est un mythe

Le Pont du diable et les gorges de Schöllenen dans une représentation de Kaspar Ulrich Huber, vers 1860. AKG

Théâtre du serment d’alliance entre les premiers Confédérés en 1291 et lieu de résistance contre les Habsbourg, le Saint-Gothard bénéficie d’une aura unique. Ni le Cervin ni aucune autre montagne suisse ne revêtent la même valeur symbolique que ce massif: berceau de la Confédération, centre des Alpes, voie de passage des peuples, lieu de naissance des grands fleuves européens, carrefour des cultures de la Suisse et symbole de l’indépendance, de la cohésion et de l’identité du pays.

Un amalgame que le professeur d’histoire médiévale de l’Université de Neuchâtel Jean-Daniel Morerod expliquait dans cet article par «la coïncidence entre l’importance commerciale du Saint-Gothard au 13e siècle et l’insurrection des communautés locales contre les Habsbourg». Pour l’écrivain Peter von Matt, le Saint-Gothard peut être considéré comme une sorte de «Mont Sinaï helvétique» qui a servi à «l’autoglorification de la Suisse».

Mais tout ce que l’on raconte sur le Saint-Gothard ne correspond pas toujours à la vérité, comme l’illustrait Peter von Matt dans cette interview. Pendant très longtemps, on a même pensé que le Saint-Gothard était la montagne la plus haute des Alpes, une croyance mise à mal seulement au 18e siècle, rappelait l’historien Ralph Aschwanden.

2. Le Saint-Gothard est une forteresse militaire

Juillet 1940, Seconde Guerre mondiale. Alors que l’Europe est envahie par l’Allemagne nazie, la Suisse neutre se ferme comme une huître autour du Saint-Gothard. Le général Guisan adopte la stratégie du Réduit national, un dispositif défensif centré sur la forteresse de l’espace alpin et tout particulièrement du Saint-Gothard.

Dans la montagne, on creuse galeries, tunnels, fortins et bunkers. La «forteresse» Saint-Gothard, dont la construction a débuté déjà durant la Première Guerre mondiale, devient une place-forte militaire qui demeure en partie aujourd’hui encore. Damien Zingg, chef opérateur de la Fondation «Sasso San Gottardo», nous a fait visiter une batterie d’artillerie de l’armée suisse construite dans la roche et qui était couverte il y a quelques années encore par le secret militaire.

3. Le Saint-Gothard est le tunnel ferroviaire le plus long du monde

Le Saint-Gothard n’est pas un nouveau venu en matière de records. Long de 15 kilomètres, le premier tunnel ferroviaire, ouvert en 1882, fut un temps le plus long du monde, jusqu’à l’ouverture du tunnel du Simplon en 1906. Le tunnel routier du Saint-Gothard (16,9 km), inauguré en 1980, a aussi été le plus long du monde avant d’être détrôné par le tunnel de Laerdal (24,5 km) en Norvège.

L'illustration suivante montre les plus longs tunnels ferroviaires du monde au moment de l'ouverture du tunnel de base du Saint-Gothard. Depuis, le tunnel du lac Songshan en Chine (38,8 km) et le tunnel entre Shenzhen et Hong Kong (35,7 km) ont été construits.

Le 1er juin 2016, l’inauguration du tunnel de base du Saint-Gothard marque un nouveau record: 57,104 km creusés dans la roche. Un record qui résiste encore aujourd'hui.

Les chiffres exceptionnels du tunnel de base du Saint-Gothard ne concernent pas que sa longueur. Vous trouverez ici d’autres caractéristiques impressionnantes de l’ouvrage.

4. Le Saint-Gothard fait partie des tunnels les plus sûrs

Les Chemins de fer fédéraux (CFF) n’ont pas de doutes: le tunnel ferroviaire du Saint-Gothard est sûr sous tous les points de vue, que ce soit pour les passagers ou les marchandises. Les deux tubes monodirectionnels évitent les collisions et différents systèmes de détection s’activent en cas d’incendie, de fuite de gaz, de surchauffe des axes des wagons ou de déplacement de la charge. Les trains qui ne sont pas aux normes sont arrêtés avant d’entrer dans le tunnel.

Tous les 325 mètres, deux galeries latérales relient les deux tubes et permettent aux voyageurs d’accéder rapidement à des zones protégées en cas d’urgence. Si un train déclenche une alarme, le convoi est automatiquement conduit vers l’une des deux gares de secours (Sedrun ou Faido).

Cela n'a toutefois pas empêché divers incidents techniques, avec des fermetures temporaires de tunnels, ou encore le déraillement d'un train de marchandises le 10 août, qui est à l'origine de la fermeture actuelle.

5. Le Saint-Gothard rapproche le sud et le nord de l’Europe

Milan périphérie de Zurich? Avec l’entrée en service du tunnel de base du Saint-Gothard et l’achèvement de l’ensemble de la ligne, en particulier du tunnel du Monte Ceneri, la capitale économique de la Suisse et le chef-lieu de la Lombardie se sont rapprochés. Le voyage en train dure moins de trois heures (contre quatre par le passé).

Dans un contexte plus large, la ligne du Saint-Gothard représente l’une des principales liaisons à travers les Alpes et l’un des corridors ferroviaires les plus importants d’Europe pour le trafic des passagers et des marchandises.

6. Le Saint-Gothard est le tunnel des mineurs et des ingénieurs

Chantier du siècle, chef-d’œuvre de l’architecture ferroviaire, joyau de la Suisse pour l’Europe: le nouveau tunnel de base du Saint-Gothard est l’ouvrage de tous les superlatifs. Mais surtout le fruit du travail de centaines de mineurs, ouvriers et ingénieurs, pour la plupart étrangers, qui dans des conditions extrêmes – avec des températures de presque 40 degrés Celsius – ont travaillé jour et nuit pendant 17 ans. Un travail non sans risques qui a coûté la vie à neuf personnes. La sueur et la passion de ces hommes vêtus d’orange ont été documentées par les photographe de swissinfo.ch.

Tubes d'aération au niveau de Sedrun, à 800 mètres de profondeur au coeur du massif du Gothard. swissinfo.ch

Deux tubes sont percés, en direction du nord et du sud, grâce é la techniche traditionnelle du dynamitage. Dans la section de Sedrun, il n'a pas été possible d'employer des tunneliers, pour des questions de géologie. swissinfo.ch

On fête Sainte-Barbe, la patronne des mineurs, le 4 décembre. swissinfo.ch

Les parois du tunnel sont assurées par des arcs de métal. swissinfo.ch

Sur le chantier de Sedrun travaillent environ 500 personnes. dont seulement 10% de Suisses. Sur les 400 mineurs, 40% viennent d'Italie, 40% d'Allemagne, 10% d'Autriche et 10% d'ailleurs. swissinfo.ch

Le revêtement de sécurité en béton empêche l'effritement de la roche. swissinfo.ch

A Sedrun, un poste multifonctions - notamment pour les arrêts d'urgence et les changements de voies - est en cours de construction. swissinfo.ch

Sur le chantier, les mineurs se relaient 24 heures sur 24, avec une température d'environ 28 degrés. La décoration y est-elle pour quelque chose? En tous les cas, un système d'aération garantit des conditions de travail optimales! swissinfo.ch

Fin d'une journée de travail. swissinfo.ch

Un ascenceur remonte les ouvriers à la surface, 800 mètres au-dessus du chantier. swissinfo.ch

A peine sorti de l'ascenceur, embarquement à bord du "TGV Tujetsch"! swissinfo.ch

Après un kilomètre, ils retrouveront la lumière du jour à Sedrun. swissinfo.ch

7. Un Saint-Gothard à (re)découvrir à pied

Vingt minutes pour traverser les Alpes. C’est le temps qu’il faut au voyageur pour aller d’Erstfeld, au portail nord du nouveau tunnel de base, à Bodio, au Tessin. Vingt minutes qui défilent sans avoir le temps de percevoir l’histoire, les mythes et les légendes liées au Saint-Gothard.

La marche n’est-elle finalement pas le meilleur moyen de (re)découvrir ce massif et toute la région du Saint-Gothard? C’est ce qu’ont fait deux journalistes de swissinfo.ch qui ont relaté leur expérience dans un long reportage multimédiaLien externe.

