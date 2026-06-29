Pascal Jaussi condamné à 5 ans et demi de prison à Fribourg

Keystone-SDA

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Pascal Jaussi est condamné à 5 ans et demi de prison par le Tribunal pénal économique (TPE) fribourgeois. Le fondateur de Swiss Space Systems (S3) a été reconnu coupable notamment d'abus de confiance, d'escroquerie, de faux dans les titres et d'incendie intentionnel.

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(Keystone-ATS) Le jugement a été prononcé lundi à Granges-Paccot par le président du TPE Alain Gautschi. Pascal Jaussi a été blanchi en revanche de certains chefs d’accusation, comme la violation de l’obligation de tenir une comptabilité. Le Ministère public avait requis une peine de huit ans, alors que la défense avait plaidé l’acquittement.

Le tribunal a retenu par ailleurs la thèse de la mise en scène dans l’épisode du 26 août 2016. Pascal Jaussi, qui fêtera ses 50 ans le 30 août prochain, avait été retrouvé gravement brûlé ce jour-là dans la forêt d’Aumont, au-dessus de Cugy/Vesin (FR), dans la Broye. Un acte qui aurait permis de retarder la faillite de S3.

Agression simulée

Cette dernière a été finalement prononcée en janvier 2017. La peine de Pascal Jaussi n’a toutefois pas été alourdie par l’épisode de l’agression simulée. Aux yeux du président du TPE, l’entrepreneur déchu, actif du côté de Payerne (VD), «a suffisamment payé de sa propre personne», en lien avec les blessures physiques subies alors.

Pascal Jaussi a été jugé en mai et juin pour la faillite de sa société, en laissant un découvert de 31,6 millions, montant contesté par son avocate. Au début de son aventure, il était volontiers qualifié d'»Elon Musk Suisse», avec son ambition de démocratiser l’espace, en y envoyant des passagers via de mini-satellites.