La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Passants renversées par un bus à Stockholm: trois morts

Keystone-SDA

Trois personnes ont été tuées et trois blessées lorsqu'un bus a percuté un arrêt de bus vendredi en fin d'après-midi dans le centre de Stockholm. C'est le premier bilan annoncé par la police suédoise.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Trois personnes sont décédées dans le cadre de l’incident et le travail d’identification est en cours. Trois personnes blessées ont été transportées à l’hôpital, dont deux en ambulance et une par un autre moyen», a écrit la police dans un communiqué.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision