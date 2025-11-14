Passants renversées par un bus à Stockholm: trois morts

Keystone-SDA

Trois personnes ont été tuées et trois blessées lorsqu'un bus a percuté un arrêt de bus vendredi en fin d'après-midi dans le centre de Stockholm. C'est le premier bilan annoncé par la police suédoise.

(Keystone-ATS) «Trois personnes sont décédées dans le cadre de l’incident et le travail d’identification est en cours. Trois personnes blessées ont été transportées à l’hôpital, dont deux en ambulance et une par un autre moyen», a écrit la police dans un communiqué.