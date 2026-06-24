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Patricia Constantin nommée vice-préfète du district d’Hérens

Keystone-SDA

Huit jours seulement après l'annonce de son départ du Grand Conseil valaisan en date du 30 juin, l'ancienne première citoyenne du Canton, Patricia Constantin, a été nommée vice-préfète du district d'Hérens. Elle entrera en fonction le 1er juillet.

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1 minute

(Keystone-ATS) Conseillère générale dans sa commune d’Ayent durant seize ans, Patricia Constantin (55 ans) avait été élue comme députée suppléante en 2012, puis comme députée du district d’Hérens depuis 2015. La socialiste a accédé à la présidence en avril 2025 pour une année marquée notamment par les catastrophes de Crans-Montana et Blatten. Elle avait cédé sa place en mai dernier à l’écologiste Céline Dessimoz.

Au sein du parlement, la socialiste a présidé la Commission de l’éducation, de la formation, de la culture et des sports (EFCS), ainsi que celle de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (SAI).

La politicienne de gauche remplace Martial Aymon au poste de vice-préfète du district d’Hérens après le choix de ce dernier de se retirer.

Agée de 55 ans et mère de deux enfants, Patricia Constantin est, depuis 2019, la responsable des ressources humaines et des finances du syndicat Unia Valais.

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