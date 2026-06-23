Patrick Simonin, le touche-à-tout du Nord vaudois monte au perchoir

Keystone-SDA

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Le Grand Conseil vaudois a un nouveau président en la personne de Patrick Simonin, élu mardi par ses collègues députés pour l'année 2026-2027. Le PLR de Rances, qui succède au socialiste Stéphane Montangero, est un homme aux multiples casquettes qui s'implique beaucoup pour sa région du Nord vaudois. Présentation du nouveau premier citoyen du canton.

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(Keystone-ATS) SON ELECTION: Patrick Simonin a été brillamment élu mardi après-midi en récolant 123 voix sur 136 bulletins valables, signant le meilleur score de la législature pour une élection à la présidence. Sa première vice-présidente sera la popiste Céline Misiego.

SON ANNEE PRESIDENTIELLE: «C’est une fonction importante et prestigieuse qui demande un gros investissement. Mais j’ai pu me préparer en amont: je me sens prêt et je me réjouis d’assumer cette tâche», affirme Patrick Simonin, interrogé par Keystone-ATS. Il rappelle qu’il est membre du Bureau du Grand Conseil depuis le début de la législature, «ce qui m’a permis de côtoyer les quatre précédentes présidences au plus près».

LES DOSSIERS IMPORTANTS A VENIR: L’élu PLR relève que sa présidence sera marquée, dès la rentrée, par un débat important sur le Dossier patient informatisé (DPI), un investissement à plus de 200 millions de francs pour le canton, et dont l’attribution du mandat au groupe américain Epic a suscité des critiques. Parmi les autres «gros dossiers» à venir, il cite la vaste révision de la loi sur le Grand Conseil, la suite du traitement du PAC Lavaux ou encore le traditionnel marathon budgétaire de décembre. Face à une assemblée où les tensions sont fréquentes, il espère parvenir à «créer une atmosphère» qui permette la bonne tenue des débats.

SES THEMES PHARES: Député depuis 2017, Patrick Simonin s’est régulièrement mis en évidence avec des sujets sur les transports publics. Mardi dernier encore, il a fait passer un postulat sur la situation dans le Jura-Nord vaudois, pour lequel il est parvenu à mobiliser l’ensemble de la députation du district. Il en avait fait de même, par le passé, pour demander des moyens pour revaloriser la Villa romaine d’Orbe. Parmi ses autres thèmes de prédilection, il dit «toujours garder un oeil» sur les thématiques en lien avec le monde associatif.

SON PARCOURS POLITIQUE: Patrick Simonin siège au Conseil général de Rances depuis plusieurs années, avec notamment dix ans de présidence. Il a toutefois été «sans étiquette partisane» jusqu’en 2015, note-t-il. Elu en 2017 au Grand Conseil, puis réélu en 2022 avec le meilleur score de l’arrondissement du Jura-Nord vaudois, il indique s’être annoncé auprès de sa section locale du PLR pour les élections cantonales de février prochain. Et pourquoi pas aussi pour les fédérales d’octobre 2027: «pour reprendre un terme que j’affectionne en politique, je suis à disposition de mon parti», répond-il.

SON PARCOURS PROFESSIONNEL: «Je n’ai jamais eu de plan de carrière. Mais j’ai eu la chance de faire plusieurs rencontres qui, au fil des années, m’ont amené à m’impliquer dans de nombreux domaines», raconte-t-il. Sur le plan professionnel, il a commencé par un apprentissage à la Poste Suisse, où il est resté 20 ans en exerçant «six métiers différents». Il a ensuite travaillé pour l’entreprise de construction Laurent Membrez SA, puis pour la Fédération vaudoise des entrepreneurs. Depuis deux ans, il est responsable commercial au sein du groupe énergétique VOé à Orbe, plus précisément dans le secteur du partage de l’énergie solaire.

SES AUTRES ENGAGEMENTS: Patrick Simonin est actif sur plusieurs fronts. Il est membre de nombreux comités ou conseils de fondation, par exemple pour Vaud Oenotourisme, Pro Urba (mise en valeur du patrimoine d’Orbe) ou pour le site de Romainmôtier. Il est également, parmi ses multiples mandats, président de Vaud Associations, la faîtière du milieu associatif cantonal. Figure du FC Rances, il oeuvre aussi dans le monde du sport, en tant par exemple que co-propriétaire d’un magasin de sport à Chavornay, ou encore récemment dans l’organisation de l’étape du Tour de Romandie à Orbe. Parmi ses mandats passés, on notera qu’il a été durant cinq ans président de la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes.

SA VIE PRIVEE. Le quinquagénaire – il aura 57 ans ce jeudi – a grandi à Yverdon avant d’emménager à Rances, son village d’origine, au début des années 1990. «Je suis un citadin qui s’épanouit à la campagne», reconnaît-il. Pour ses loisirs, il essaie «plus que jamais» de passer du temps en famille, lui qui est père de deux enfants de 14 et 12 ans. Pour cet été, il prévoit notamment de faire “un peu de montagne» et de profiter des manifestations de la région, citant par exemple l’Abbaye des Laboureurs de Rances début août. Il sera lui-même à l’honneur de sa commune le 1er septembre, pour la traditionnelle réception du nouveau président du Grand Conseil.