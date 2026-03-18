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Paudex: un automobiliste à 117 km/h au lieu de 50 km/h

Keystone-SDA

Un ressortissant français de 23 ans a été pincé vendredi dernier à 117 km/h à Paudex, près de Lausanne, au lieu des 50 km/h autorisés dans le village. Le radar mobile a flashé dans la nuit autour de 01h30 sur la route du Lac en direction de Pully. Le permis de conduire lui a été retiré sur-le-champ.

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(Keystone-ATS) Ce dépassement de 67 km/h relevant du délit de chauffard, le conducteur a été identifié le jour même. L’homme a été entendu, au poste de police de Pully, en présence d’un avocat. Il a été dénoncé au Ministère public qui a ouvert une procédure pénale, indique mercredi la police cantonale vaudoise dans un communiqué.

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