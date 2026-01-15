La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Pays-Bas: «énorme explosion» et incendie à Utrecht, un blessé

Keystone-SDA

Une "énorme explosion" a retenti jeudi dans le centre d'Utrecht (centre-ouest des Pays-Bas), déclenchant un important incendie et faisant au moins un blessé, ont indiqué les autorités.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Il y a eu une «énorme explosion», a déclaré un porte-parole des pompiers, cité par l’agence de presse locale ANP.

Des images télévisées montraient une colonne de fumée s’élevant au-dessus du centre historique et des décombres jonchant les rues.

Les causes de l’explosion et l’éventualité d’autres victimes restent inconnues.

Les autorités ont demandé à la population d’éviter le secteur, tandis que les secours se rendaient sur place.

«Il est également possible que des personnes soient encore ensevelies sous les décombres», a déclaré la maire d’Utrecht, Sharon Dijksma, à la chaîne de télévision publique NOS.

Selon Margot Schroevers, une passante citée par NOS, «le sol tremblait». «J’ai tout de suite compris que c’était grave», a-t-elle déclaré.

L’hôpital d’Utrecht a mis en place un centre de traumatologie d’urgence. La Croix-Rouge a exhorté les volontaires à s’y rendre au plus vite.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision