Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

PCS (Parti chrétien-social) 10. septembre 2003 - 16:56 «Nous nous battons surtout pour un véritable partenariat social. Nous sommes toujours à l’affût de solutions écologiquement viables. A notre époque, nous avons besoin de forces qui tentent de mettre l’accent sur l’intégration et la cohésion du pays.» Hugo Fasel, conseiller national Le Parti chrétien-social est l’héritier du mouvement chrétien-social qui s'est développé dès la fin du XIXe siècle au sein des conservateurs catholiques. Dans quelques cantons, les chrétiens-sociaux se sont par la suite distancés de cette tendance politique et ont créé un parti indépendant. Le PCS est l’organisation faîtière des partis chrétiens-sociaux indépendants des cantons de Fribourg, des Grisons, du Jura, de Lucerne et de Zurich. Il n'a été officiellement fondé qu'en 1997. Durant les 30 dernières années, le PCS n’a recueilli qu’une audience nationale modeste mais relativement stable, avoisinant les 0,4 % des suffrages. Actuellement, le PCS compte un seul conseiller national. Hugo Fasel s'exprime sur les inquiétudes des Suisses