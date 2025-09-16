La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Peine de mort requise contre l’assassin présumé de Charlie Kirk

Keystone-SDA

Tyler Robinson, l'homme accusé d'avoir assassiné l'influenceur conservateur Charlie Kirk, a été formellement inculpé mardi dans l'Utah par les autorités américaines. Elles vont requérir la peine capitale à son encontre.

Ce contenu a été publié sur
4 minutes

(Keystone-ATS) Le meurtrier présumé, âgé de 22 ans, dont le mobile précis demeurait jusque-là mystérieux, a justifié son acte auprès de ses proches par la «haine» véhiculée selon lui par Charlie Kirk, a souligné le procureur du comté de l’Utah, Jeffrey Gray, lors d’une conférence de presse.

Charlie Kirk a été assassiné le 10 septembre d’une balle dans le cou alors qu’il animait un débat sur un campus universitaire dans l’Utah, dans l’ouest du pays, un drame qui a souligné les profondes fractures politiques américaines.

«Ce type diffuse trop de haine», a dit à ses parents Tyler Robinson, en référence à Charlie Kirk, pour expliquer son geste, a expliqué Jeffrey Gray. «J’en ai assez de cette haine. Il y a une haine avec laquelle on ne peut pas faire de compromis», a-t-il également écrit dans un message à la personne avec qui il vivait, a ajouté le procureur.

L’accusé vivait une relation amoureuse avec ce colocataire, une personne «biologiquement masculine qui était en train de changer de genre», a précisé le procureur.

Il a souligné que Tyler Robinson était visé par sept chefs d’accusation, dont celui d’assassinat, «pour avoir intentionnellement ou sciemment causé la mort de Charlie Kirk dans des circonstances qui ont entraîné un grand risque de mort pour d’autres personnes».

Les deux principaux chefs d’accusation sont assortis de circonstances aggravantes «parce que l’accusé est présumé avoir pris pour cible Charlie Kirk en raison de son expression politique et en sachant que des enfants étaient présents et assisteraient à l’homicide», a-t-il ajouté.

Peine de mort

Jeffrey Gray a précisé qu’il allait formaliser son intention «de réclamer la peine de mort», expliquant qu’en conséquence Tyler Robinson resterait en détention sans possibilité de libération sous caution.

Lors d’une audience devant la commission judiciaire du Sénat, le directeur du FBI, Kash Patel, a déclaré mardi que les contacts de Tyler Robinson sur la plateforme Discord, qui auraient pu avoir connaissance de ses projets, faisaient «actuellement l’objet d’investigations et d’interrogatoires».

Figure de la droite américaine âgée de 31 ans, Charlie Kirk utilisait ses millions d’abonnés sur les réseaux sociaux et ses interventions dans les universités pour défendre Donald Trump et diffuser ses idées nationalistes, chrétiennes et traditionalistes sur la famille auprès de la jeunesse.

Le président américain, qui doit beaucoup à Charlie Kirk pour sa victoire face à Kamala Harris en novembre dernier, a été prompt à dénoncer la rhétorique de la «gauche radicale», accusée d’avoir influencé l’assassin présumé et donc d’être, au moins en partie, responsable de son acte.

«Terrorisme intérieur»

Le vice-président JD Vance a répété ces attaques lundi en animant lui-même, sous les ors de la Maison Blanche, le podcast tenu jusqu’alors par Charlie Kirk. Il a assuré que beaucoup, à gauche, «développent un climat dans lequel de telles choses vont forcément se passer».

«C’est un vaste mouvement de terrorisme intérieur», est allé jusqu’à dire Stephen Miller, proche conseiller de Donald Trump, promettant de tout faire pour «déraciner et démanteler ces réseaux terroristes».

Le président américain, qui assistera dimanche à une cérémonie d’hommage à Charlie Kirk organisée dans un stade de l’Arizona (sud-ouest), a dit envisager de classer la mouvance «antifa» – ou «antifasciste», terme générique qui désigne des groupes d’extrême gauche – comme organisation «terroriste» intérieure.

