Pemex: Carlos Slim promet près de 2 milliards pour des forages

Keystone-SDA

Carlos Slim, l'homme le plus riche du Mexique, va investir jusqu'à 1,991 milliard de dollars (1,587 milliard de francs) dans le forage d'une trentaine de puits de pétrole appartenant à l'entreprise publique Petróleos Mexicanos (Pemex), a annoncé lundi son groupe.

2 minutes

(Keystone-ATS) Au cours des deux dernières décennies, Pemex a doublé sa dette et réduit sa production de plus de 50% en raison du vieillissement de ses champs pétroliers et du manque d’investissements.

L’entreprise cherche actuellement à inverser cette tendance grâce à un soutien massif de l’Etat, qui a récemment injecté plus de 25 milliards de dollars pour renforcer ses finances et sa productivité.

Le nouveau contrat stipule que deux filiales du Grupo Carso de Slim fourniront à Pemex des «services développés et financés» pour le forage de puits dans le champ d’Ixachi, situé dans l’État de Veracruz, à l’est du pays, et considéré comme l’un des plus importants du pays, selon un communiqué de l’entreprise privée.

«Le contrat prévoit le forage et l’achèvement de 32 puits maximum sur une période de trois ans», ce qui contribuera à «une augmentation substantielle de la production des gisements de pétrole brut et de gaz», a souligné Grupo Carso.

«Si les 32 puits sont forés, la valeur maximale du contrat s’élève à 1,991 milliard de dollars, financement compris», ajoute le communiqué.

L’accord prévoit que Pemex commencera à payer le forage de ces puits d’ici janvier 2027, en 21 mensualités pour chaque puits livré. «D’ici la date du premier versement, en janvier 2027, on estime que 12 puits couverts par ce contrat seront en production», selon Grupo Carso.

L’entreprise a toutefois averti que le montant de l’investissement serait inférieur si moins de puits étaient forés, mais que la formule de financement serait maintenue.

Le champ d’Ixachi produit actuellement 93’000 barils de pétrole et 715 millions de pieds cubes de gaz par jour, soit l’équivalent de 236’000 barils équivalent pétrole par jour.

À ce jour, 28 puits ont été forés avec la participation des filiales de Grupo Carso, selon les informations de l’entreprise.

Pemex est passée d’une production maximale de 3,4 millions de barils par jour en 2004 à 1,6 million de barils au deuxième trimestre 2025, alors que sa dette avoisine les 100 milliards de dollars.