Performance en repli pour Lonza en 2024

Keystone-SDA

Lonza a affiché une performance en repli l'an dernier. Le sous-traitant pharmaceutique bâlois a vu son bénéfice net se contracter à 637 millions de francs, contre 655 millions en 2023. Les actionnaires percevront néanmoins un dividende stable de 4 francs par action.

(Keystone-ATS) Sur l’année sous revue, le chiffre d’affaires a fléchi de 2,1% à 6,57 milliards de francs, indique mercredi Lonza. A taux de change constants, les revenus ont aussi diminué, mais de manière infime soit de 0,2%. Attendue la contraction reflète en particulier la résiliation du juteux contrat signé avec le groupe pharmaceutique Moderna durant la pandémie de Covid-19 en vue de la fabrication du vaccin développé par ce dernier. La commande avait contribué aux ventes annuelles jusqu’à environ un demi-milliard de francs.

La fin du contrat avec Moderna a aussi pesé sur la rentabilité du groupe bâlois, tout comme des investissements élevés dans de nouvelles installations de production, notamment sur le site principal de Viège, en Valais. Indicateur clef mis en avant par Lonza, le résultat opérationnel brut de base (Core Ebitda), a chuté de 4,6% à 1,91 milliard de francs, la marge correspondante cédant elle 0,8 point de pourcentage à 29%.

Non ajusté, l’excédent brut d’exploitation (Ebitda) a lui dégringolé de 12,6% à 1,69 milliard de francs, alors que le bénéfice opérationnel avant intérêts et impôts (Ebit) a en revanche augmenté de 9,5% à 964 millions. Sur l’exercice sous revue, Lonza a inscrit des dépréciations de plus de 60 millions au total, dont 31 millions pour une installation du site de Viège construite pour la société Bachtera, laquelle a vu l’accord de fabrication d’un médicament pour un tiers s’achever.

Moins bien qu’attendu

S’y est ajoutée une autre dépréciation de 32 millions de francs pour le site de Lexington, en raison d’un taux d’occupation trop faible. Lonza a aussi enregistré des charges de restructuration de 28 millions suite à la fermeture des sites de la division des médicaments biologiques Biologics de Guangzhou, en Chine et Hayward, en Californie. La réorganisation de l’unité des capsules et compléments alimentaires (CHI) a coûté elle 15 millions.

La performance s’est révélée inférieure aux attentes des analystes. Sondés par AWP, les experts avaient en moyenne anticipé un chiffre d’affaires de 6,6 milliards de francs, un Ebitda de base de 1,87 milliard et un bénéfice net de 805 millions.

En dépit de la baisse de la rentabilité, Lonza entend proposer à ses actionnaires le versement d’un dividende stable de 4 francs au titre de l’exercice sous revue. Les analystes tablaient eux sur une distribution de 4,60 francs.

Evoquant l’exercice en cours, Lonza confirme les prévisions émises lors de la dernière journée des investisseurs. Hors division CHI, mise en vente, Lonza table sur une croissance du chiffre d’affaires « proche » de 20% et à une marge également autour de 30%.