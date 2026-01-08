Personne ne décroche la bonne combinaison à l’Eurodreams

Keystone-SDA

Personne n'a trouvé la combinaison gagnante à l'Eurodreams jeudi soir. Pour gagner une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans, il fallait jouer les six numéros 5, 15, 24, 26, 31 et 34, ainsi que le numéro "dream" 1, a indiqué la Loterie romande.

(Keystone-ATS) Eurodreams est proposé dans huit pays européens. En Suisse, le jeu est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique. Le tirage est effectué les lundis et jeudis soir.

https://jeux.loro.ch/games/eurodreams