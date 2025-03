Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Keystone-SDA

Personne n'a trouvé la combinaison gagnante à l'Euro Millions vendredi soir. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 10, 21, 30, 42 et 45 et les étoiles 1 et 9.

1 minute

(Keystone-ATS) Aucun joueur n’a remporté le jackpot historique de ce vendredi 28 mars. Pas moins de 232 millions de francs étaient en jeu, soit plus que le record du plus grand gain remporté en Suisse.

L’EuroMillions est proposé dans neuf pays (France, Espagne, Royaume-Uni, Luxembourg, Belgique, Suisse, Portugal, Irlande, Autriche). Il donne lieu à deux tirages hebdomadaires, les mardi et vendredi.

https://jeux.loro.ch/games/euromillions