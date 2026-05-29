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Perspectives toujours moroses pour l’économie helvétique en mai

Keystone-SDA

Les perspectives économiques en Suisse sont restées moroses en mai, nonobstant une légère éclaircie sur un mois, indique vendredi le Centre d'études conjoncturelles zurichois KOF.

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(Keystone-ATS) Le baromètre a grappillé 0,2 point pour s’établir à 98,0.

L’industrie manufacturière notamment fait état de pressions, quand le secteur financier et les assurances s’affichent plutôt confiants. Au sein même de l’industrie, les sous-segments de la papeterie et de l’imprimerie relèvent la tête alors que le textile et les produits électriques courbent l’échine.

Si les signaux sont plutôt positifs pour la demande étrangère de produits et services helvétiques, la consommation intérieure s’annonce plus fébrile.

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