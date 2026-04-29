Perte en recul pour l’Hôpital fribourgeois (HFR) l’an dernier

Keystone-SDA

L'Hôpital fribourgeois (HFR) reste dans les chiffres rouges. Il a essuyé une perte annuelle de 30,2 millions de francs en 2025, au lieu des 29,9 millions budgété et des 39 millions de l'exercice précédent. L'évolution témoigne d'une politique d’investissement ciblée.

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(Keystone-ATS) L’amélioration d’une année sur l’autre a été réalisée grâce aux «efforts de gestion et à une vigilance permanente sur l’ensemble des dépenses», a indiqué mercredi l’HFR. Elle intervient alors que les amortissements dépassent les 21 millions de francs, soit 2,7 millions de plus qu’en 2024.

Si l’activité stationnaire a été globalement stable et l’ambulatoire en progression de 2,85%, les revenus liés à la première sont se révélés inférieurs au budget. Le chiffre d’affaires a atteint pour sa part 570,9 millions de francs, en légère hausse.

Au-delà, l’exercice a été synonyme de changements. L’HFR dispose notamment d’un nouveau directeur général, en la personne de Philipp Müller. Il a réorganisé par ailleurs la médecine interne sur les sites régionaux et développé la gériatrie aigüe à Riaz.