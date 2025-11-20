Petite enfance VS: majeure partie des salaires conformes

Keystone-SDA

"La grande majorité des salaires" des métiers de la petite enfance sont désormais conformes aux recommandations formulées par le Service cantonal de la jeunesse (SJC) valaisan. Ces résultats, issus d'une enquête menée auprès des structures d'accueil, ont été publiés jeudi par le Canton.

(Keystone-ATS) Les rémunérations ont d’abord été analysées en 2022 par l’Observatoire valaisan de l’emploi (OVE), sur mandat de la Commission cantonale tripartite. Cette première enquête a permis «d’identifier que certains de ces salaires étaient inférieurs aux rémunérations usuelles dans la branche», explique l’Etat du Valais dans son communiqué.

La même année, le Service cantonal de la jeunesse (SCJ) a formulé de «nouvelles directives conditionnant l’octroi d’un subventionnement cantonal plus élevé au respect des barèmes salariaux fixés par les grilles de subventionnement», poursuit le Canton. Ces recommandations semblent avoir eu un effet positif sur les salaires de la branche, poursuit-il, puisque les nouvelles procédures engagées en 2025 indiquent que «la majorité des structures avaient déjà adapté les salaires de leurs collaboratrices et collaborateurs».

En résumé, «à ce jour, la très grande majorité des salaires pratiqués dans le secteur sont désormais conformes aux directives formulées par le SCJ», relèvent les autorités.

Les salaires du personnel en formation devront faire l’objet d’une enquête particulière, qui «sera menée prochainement». Des discussions pour la mise en oeuvre d’un contrat-type de travail (CTT) ont aussi débuté avec les partenaires concernés.