Peu de pères travaillent à temps partiel 31. juillet 2008 - 17:00 Seules 4% des familles suisses connaissent une situation où père et mère travaillent tous deux à temps partiel. La différence de revenus entre hommes et femmes joue un rôle déterminant. Un papa qui exerce une activité professionnelle à 100% et une maman qui travaille à moins de 50%, voire qui reste au foyer. Le modèle traditionnel reste de mise en Suisse, selon la Société suisse des employés de commerce (SEC). Mais si de nombreuses familles optent pour ce schéma, ce n'est pas uniquement parce qu'elles estiment que chacun a son rôle à jouer au sein du cadre familial, indique-t-elle jeudi dans un communiqué. En Suisse, concilier activité professionnelle et vie de famille relève en effet du parcours du combattant. Une des principales difficultés rencontrée par les couples est la garde des enfants, rappelle la SEC. Et de souligner que de nombreuses entreprises n'offrent pas la possibilité aux employés qui occupent des fonctions dirigeantes de travailler à temps partiel. Autre obstacle: les différences de revenus entre hommes et femmes. Si un père de famille décide de diminuer son temps de travail, la mère devra augmenter de manière plus importante le sien pour compenser la perte de gain ou la famille devra se serrer la ceinture.