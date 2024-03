Pfister propose d’augmenter les impôts pour financer l’armée

(Keystone-ATS) Le président du Centre, Gerhard Pfister, propose d’augmenter pour une durée limitée l’impôt fédéral direct afin de financer les achats supplémentaires de l’armée. “Une hausse temporaire de la taxe sur la valeur ajoutée [TVA, ndlr] est également une possibilité”.

Celui qui bloque systématiquement toute discussion allant dans ce sens doit proposer une solution, lance M. Pfister dans un entretien diffusé dimanche par la NZZ am Sonntag. “Nous n’atteindrons jamais notre but uniquement en faisant des économies”.

Les “coûts énormes” de la guerre menée en Ukraine par la Russie et ses conséquences obligent à réfléchir aux recettes de l’Etat, ajoute le président du Centre. “Il est d’autant plus irritant de constater que ce n’est pas le Conseil fédéral qui indique la direction à prendre dans cette question décisive, mais que ce sont les partis et le Parlement qui doivent trouver une voie”.