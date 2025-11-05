Philippines: le bilan du typhon Kalmaegi grimpe à 66 morts

Le typhon Kalmaegi a fait au moins 66 morts aux Philippines, a annoncé mercredi la défense civile dans son dernier bilan portant sur ce typhon qui a provoqué des inondations d'une rare violence.

(Keystone-ATS) «Ce sont les grandes villes qui ont été touchées, les zones très urbanisées», a expliqué sur une radio locale Rafaelito Alejandro, un responsable de la défense civile. D’après lui, 49 des 66 victimes ont été recensées dans la région de Cebu (centre).

Des villes entières de cette province ont été inondées mardi, les habitants tentant de trouver refuge sur les toits pour échapper aux eaux boueuses qui emportaient voitures, camions, et même d’énormes conteneurs de marchandises, comme le montrent des vidéos vérifiées par l’AFP.

La gouverneure de la province, Pamela Baricuatro a qualifié la situation de «vraiment sans précédent», évoquant des inondations «tout simplement dévastatrices», dans une publication sur Facebook.

Près de 400’000 personnes avaient été préventivement déplacées de la trajectoire du typhon, avait indiqué M. Alejandro mardi.

Kalmaegi est entré par l’est du pays lundi peu avant minuit (16h00 en Suisse), touchant terre au niveau de la province des îles Dinagat, d’après le service météorologique national.

Chaque année, une vingtaine de tempêtes ou typhons frappent les Philippines ou s’en approchent, les régions les plus pauvres du pays étant généralement les plus durement touchées.

Le typhon Ragasa et la tempête Bualoi, tous deux meurtriers, avaient déjà frappé le pays en septembre.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique provoqué par l’activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.