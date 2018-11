Depuis longtemps, le photographe Daniel Schwartz s’intéresse à la thématique des changements climatiques. L’exposition «Odyssée des glaciers» au Musée d’art des Grisons, à Coire, montre en images ce qui est en train de se produire.

Une promenade avec son père dans un lieu chargé de souvenirs d’enfance a inspiré l’artiste. La vue panoramique du glacier du Rhône tel qu’il est aujourd’hui comparée à une photographie prise il y a 50 ans a rendu le sujet tangible: la langue de glace, qui s’est développée sur des milliers d’années, se retire et se dissout pratiquement sous nos yeux.

Au début, il y a la curiosité

Après cette excursion, Daniel SchwarzLien externe est rentré chez lui à Soleure, au pied du Jura façonné par les glaciers. Le photographe a étudié le sujet en profondeur: il a examiné des cartes et contacté des glaciologues. Il a l’habitude de travailler toujours de la même façon: au début, il y a la recherche, animée par la curiosité et le désir de comprendre.

De cette manière, le photographe explore les régions alpines à travers les lieux et les chemins de sa propre vie. Il complète le tout avec des images de régions glaciaires d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud. Les images et les cartes de l'exposition illustrent la dernière période glaciaire et le recul des glaciers au cours des 200 dernières années.

Entre art et éléments concrets

«Ce que vous voyez aujourd'hui sur les murs du musée est le résultat d'un travail de photojournalisme», a déclaré Daniel Schwartz lors de l'inauguration de l'exposition au Musée d'art des Grisons. «Mon travail est basé sur des faits. Avec mon appareil photo, je me rends à l'endroit où je capture les résultats et les situations réelles existantes. L'objet a une pertinence sociopolitique.»

A la fin du 21ème siècle, il ne restera presque plus rien des glaciers qui subsistent aujourd'hui, conviennent la plupart des experts. L'art tente, la plupart du temps, de confronter ce qui se passe devant nos yeux dans le présent. Le travail de Daniel Schwartz est une exception: il nous montre ce qui appartiendra tôt ou tard au passé.

L'expositionLien externe actuellement en cours au Musée d'art des Grisons à Coire est basée sur l'œuvre de Daniel Schwartz intitulée «While The Fires Burn»Lien externe, publiée par les éditions Thames & Hudson. Inaugurée le 10 novembre 2018, elle est ouverte jusqu'au 17 février 2019.

