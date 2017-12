Illuminations de Noël à Zurich, 1958. (Jules Vogt/Photopress-Archiv)

Sapin de Noël dans le centre de contrôle de la centrale nucléaire de Beznau, dans le canton d’Argovie, en 1970. (Jules Vogt/ETH-Bibliothek)

Le sapin de Noël d’une station d’essence dans le canton de Berne, en 1952. (Keystone)

Noël 1958 avec la famille du gardien de la forteresse du Munot dans la ville de Schaffhouse. La tâche du gardien est d'observer le trafic maritime sur le Rhin et d'annoncer l'approche des navires marchands. (Jules Vogt/Photopress-Archiv)

Le Noël du Bataillon 10 à la frontière, Kirchberg, canton de Berne, 1914. (Jules Decrauzat/Photopress-Archiv)

Noël dans la forêt à Baden, canton d’Argovie, 1958.

Swissair offre des pâtisseries de Noël dans l’avion, Zurich, 1975. (ETH-Bibliothek) Des écoliers chantent Noël pour récolter de l’argent en faveur des programmes d’aide aux enfants de la Croix-Rouge suisse. Berne, 1948. (Keystone)

Achats de Noël à Zurich, 1977. (ETH-Bibliothek) Noël à Bâle au bord du Rhin, 1960. (ETH-Bibliothek)

Installation des guirlandes de Noël à Zurich, en 1962. (ETH-Bibliothek) Les membres du comité d’action «Noël 1968» brandissent des banderoles et distribuent des tracts devant la cathédrale de Berne pour attirer l'attention sur la faim dans le monde, 1968. (Joel Widmer/Photopress-Archiv)

Noël dans un foyer à Aarburg, dans le canton d’Argovie. Légende originale de 1944: «La maison de redressement cible de jeunes criminels et des bons à rien, entre 14 et 20 ans. Ici, on essaie d’éduquer ces jeunes hommes à travers le travail et l’apprentissage d’un métier à devenir des hommes aptes à maîtriser leur vie.» (Keystone)

Poste d’Abländschen, canton de Berne, 1951. (Margrit Bäumlin/Photopress Archiv) Bahnhofstrasse Zurich, 1990. (ETH-Bibliothek)

