Piètre qualité des rivières pour les poissons

Keystone-SDA

En dépit des mesures visant à améliorer la qualité de l'eau, les poissons continuent de subir une forte pression dans les cours d'eau suisses. Près de trois quart des rivières sont dans un mauvais état écologique.

(Keystone-ATS) «Les cours d’eau en tant qu’habitat et leur biodiversité se sont stabilisés à un bas niveau». Tel est le constat de la quatrième campagne de mesures menée en 2023, dans le cadre du programme «Observation nationale de la qualité des eaux de surface» (NAWA).

L’agriculture, le réchauffement climatique et les micropolluants représentent aujourd’hui les principaux points noirs pour les rivières et ruisseaux. Les poissons et les plantes aquatiques subissent le plus cette pression, surtout là où l’être humain s’est établi et où il exploite intensivement les terrains à proximité des eaux.

Les analyses des populations de poissons montrent que les tronçons de cours d’eau sont presque tous dans un mauvais état écologique. Souvent, le nombre de poissons est insuffisant. De manière générale, les populations de poissons se portent mieux dans les petits cours d’eau que dans les grands. Les rivières et ruisseaux du Jura sont plus proches de l’état naturel que ceux du Plateau et des Préalpes.

Moins de variétés

De nombreuses espèces de poissons ont disparu des cours d’eau: si une moitié des eaux étudiées présentent encore une composition naturelle en espèces, l’autre moitié affiche un net déficit, de nombreuses espèces qui devraient y vivre étant absentes.

Les espèces de poissons menacées sont soumises à une pression particulièrement forte: elles sont de moins en moins présentes dans les cours d’eau. Les espèces au bord de l’extinction sont de plus en plus rares.

Nombre de cours d’eau (64,5%) comptent nettement trop peu de poissons. Les espèces les plus touchées sont la loche franche, le chabot, la truite, le goujon, la vandoise, la petite lamproie et l’ombre de rivière.

Poursuivre les efforts

Selon le rapport du NAWA, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la qualité des eaux des cours d’eau. Il est prouvé que les mesures portent leurs fruits.

Il s’agit par exemple de rendre plus efficace l’épuration des eaux usées, d’aménager les berges d’une façon proche de l’état naturel, d’aménager des «passerelles» pour permettre aux poissons de franchir les centrales hydroélectriques.