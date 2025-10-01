Piano au musée à Plateforme 10

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

Pianos et claviers sous toutes leurs formes résonneront de jeudi à dimanche à Plateforme 10. Durant quatre jours, le site muséal proche de la gare de Lausanne accueille la deuxième édition du festival Interstices, avec une vingtaine de concerts.

1 minute

(Keystone-ATS) Piano à queue, clavecin, claviers électroniques, marimba, onde Martenor ou grand orgue vibreront dans les musées ou sur l’esplanade de Plateforme 10. Vendredi, devant la verrière du MCBA, Abdullah Miniawy proposera un spectacle tissé de poésie et de chansons. Suivront dans l’auditorium le duo fribourgeois d’indie pop Reymour, les synthétiseurs d’Almond Butyl et l’électro de Felix Kubin.

Samedi, place à la Canadienne Kara-Lis Coverdale et à ses compositions introspectives, aux marimbas du Tchiki Duo et à la poésie chantée et aux expérimentations sonores de Borja Flames et Barbara Dang. Le festival propose aussi de découvrir Thomas Ankersmit, spécialiste mondial du synthé modulaire Serge, et l’artiste franco-haïtienne Célimène Daudet.

Sept prestations sont au programme dimanche, dont Antoine Souchav’ au clavecin, Fiona Daniel chanteuse et poly-instrumentiste ainsi que la rencontre entre Will Guthrie, Koshiro Hino et Judith Hamann. Des concerts hors les murs, comme celui de Christine Ott aux Jumeaux, club de jazz du Flon, ou Sylvie Courvoisier à l’église Saint-François complètent la programmation.

