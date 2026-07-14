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Pictet lève 253 millions de dollars pour un fonds d’investissement

Keystone-SDA

La banque privée genevoise Pictet a obtenu, via sa filiale Pictet Alternative Advisors, 253 millions de dollars pour son fonds de placement Environment Co-Investment Fund I. Elle a ainsi dépassé l'objectif initial de 200 millions qu'elle s'était fixée.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les capitaux ont été levés auprès d’un large éventail d’investisseurs, notamment des assureurs, des fonds de pension, des family offices et des clients privés en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. «Cette clôture témoigne du solide appétit des investisseurs pour les opportunités que présentent les marchés privés», a souligné l’établissement mardi dans un communiqué.

Le véhicule de placement investira, aux côtés de gérants en capital-investissement, dans des entreprises internationales, majoritairement en Amérique du Nord et en Europe, «à la pointe de la lutte pour relever les grands défis environnementaux».

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