Pierre-André Page fêté pour sa présidence du Conseil national

Keystone-SDA

Le nouveau président du Conseil national, l'UDC Pierre-André Page, est fêté ce mercredi dans le canton de Fribourg. Après un arrêt à Flamatt, le train spécial qui emmène le premier citoyen du pays ralliera Bulle, puis Romont où l'hommage principal lui sera rendu.

1 minute

(Keystone-ATS) Après une matinée à mener les débats à la Chambre du peuple, Pierre-André Page a embarqué à bord du train spécial et quitté Berne à 12h36. Les invités, avec wagon-salon pour les «VIP», ont d’emblée profité d’un «pique-nique du terroir», avant un premier arrêt 11 minutes plus tard.

Ce dernier a eu lieu à Flamatt, porte d’entrée cantonale germanophone. Sur le quai, le nouveau président du Conseil national élu lundi a été reçu par le Conseil d’Etat fribourgeois ainsi que par les autorités de la Singine et celles de la commune.

Départ à 13h07 ensuite, en direction de Bulle, sans s’arrêter dans la capitale cantonale Fribourg, ce qui constitue un fait rare. «Nous ne pouvions pas aller partout», a expliqué le Glânois de Châtonnaye, en voulant «marquer son attachement au sud du canton».