Pilatus a traversé des turbulences en 2025

Keystone-SDA

Le chaos des droits de douane, la chute du dollar, les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, les arrêts et retards de livraisons ont pesé sur les résultats de Pilatus en 2025. Le constructeur aéronautique nidwaldien a vu sa rentabilité fortement reculer.

(Keystone-ATS) L’an dernier, le chiffre d’affaires de Pilatus s’est établi à 1,6 milliard de francs, en hausse de 2,3% par rapport à 2024, selon le communiqué de l’entreprise de Stans paru mercredi. L’avionneur a conclu d’importants contrats en 2025, en particulier dans l’aviation gouvernementale, et a livré un total de 147 appareils à ses clients.

Le résultat d’exploitation (Ebit) a en revanche fortement reculé de 30% sur un an à 170 millions. Les entrées de commandes ont présenté une valeur de 1,8 milliard, en baisse de 14,7%. Le flux de trésorerie disponible a également diminué de 265 à 213 millions.

Par région, l’Amérique a enregistré les ventes les plus fortes, avec 776 millions de recettes, suivie de l’Europe (572 millions) et de l’Asie (190 millions).

Au sein du groupe, 352 emplois à temps plein ont été créés, dont 254 en Suisse.

Malgré les turbulences de l’année écoulée, Pilatus «entend maintenir le cap en 2026», sans toutefois donner de précisions chiffrées.