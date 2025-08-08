La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Pilatus ne livre plus d’avions aux Etats-Unis

Pilatus ne livre temporairement plus d'avions aux Etats-Unis, a annoncé vendredi le constructeur aéronautique de Stans (NW). Les droits de douane américains élevés sont un "désavantage concurrentiel considérable" pour l'entreprise.

(Keystone-ATS) Pilatus souhaite profiter de l’arrêt des livraisons pour élaborer des solutions avec sa clientèle et ses partenaires, précise le communiqué. Les relations existantes avec la clientèle américaine et les prestations de service se poursuivront sans interruption et dans leur intégralité malgré l’arrêt des livraisons.

