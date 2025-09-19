La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Pimkie mise à ban en France après son alliance avec Shein

Keystone-SDA

La Fédération des enseignes de l'habillement, membre de l'Alliance du Commerce, a annoncé vendredi exclure "à l'unanimité" la française Pimkie qui a noué un partenariat avec la sulfureuse marque asiatique Shein, selon un communiqué.

Ce contenu a été publié sur
3 minutes

(Keystone-ATS) Le géant des vêtements à prix cassés Shein «dont le modèle s’appuie sur le contournement des règles et une concurrence déloyale au détriment des enseignes présentes et créatrices d’emplois en France» a des «pratiques environnementales (qui) vont également à l’encontre de toute la stratégie de transformation du secteur», dénoncent les deux organisations.

En s’y associant «Pimkie s’est écartée des engagements collectifs portés par la filière», jugent-elles.

Elles soulignent que le modèle des grandes plateformes asiatiques a été condamné en France et en Europe pour «pratiques commerciales trompeuses, faux rabais, informations mensongères sur les droits des consommateurs, sur les informations environnementales, pression à l’achat, infractions aux règles de protection des données personnelles, recours massif au transport aérien pour la livraison des marchandises».

«Depuis plus de deux ans que j’ai repris Pimkie, je n’ai reçu aucun soutien des différentes organisations et fédérations. Beaucoup attendaient sans doute la fin de la marque», a réagi son patron Salih Halassi, auprès de l’AFP.

Le PDG a affirmé que Pimkie avait été redressé : «L’équilibre est proche, 20 magasins ont ouvert en 2025, d’autres suivront en 2026» et la marque «va continuer à se développer», notamment grâce au partenariat avec Shein qui «permettra d’aller plus vite et plus fort à l’international».

Mardi, Shein a révélé que Pimkie allait bénéficier de son écosystème puissant pour se développer, notamment à l’international.

Intégrée à un programme nommé «Shein Xcelerator», ses produits seront présents sur la plateforme Shein et donc accessibles dans 160 pays, et Pimkie bénéficiera d’un appui logistique (production à la demande et de traitement des commandes en ligne).

Fondée en 1971, Pimkie, qui compte aujourd’hui près de 200 points de vente en France hors Outre-mer et emploie plus de 700 personnes, a été en grande difficulté, connaissant deux plans sociaux et une procédure de sauvegarde.

Depuis son partenariat avec Shein, la marque française s’attire les foudres de l’ensemble du secteur du commerce, de la mode à la grande distribution.

L’Alliance du Commerce rassemble l’Union du grand commerce de centre-ville, la Fédération des enseignes de l’habillement et la Fédération des enseignes de la chaussure et représente 26’000 magasins et 150’000 salariés.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision