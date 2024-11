Piratage de nombreux sites internet communaux

Keystone-SDA

Backslash, un fournisseur de sites internet de Suisse orientale, a été victime d'une attaque par déni de service (DDoS) dimanche matin. En conséquence, de nombreux sites de communes et de cantons étaient inaccessibles.

1 minute

(Keystone-ATS) Dans le canton d’Argovie, l’entreprise gère les sites Internet de 68 communes. Interrogé par l’agence Keystone-ATS, le service de presse de la ville d’Aarau a confirmé la cyberattaque contre son fournisseur de sites web. L’information a été rapportée en premier par les journaux de CH Media.

Le site Internet du canton d’Argovie n’est pas concerné. Le piratage du fournisseur externe n’a pas non plus d’influence sur la transmission des résultats de vote des communes au canton.

En dehors du canton d’Argovie, les sites Internet du canton de Glaris et de ses communes n’étaient pas non plus accessibles, indique le canton sur X.